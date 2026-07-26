Menkes Budi Gunadi dan Pramono Jogging Bareng di CFD di Kuningan

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).

Pantauan Okezone, keduanya terlebih dahulu mengikuti senam bersama warga di depan kantor Kementerian Kesehatan. Usai berolahraga, Budi dan Pramono meninjau layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan bagi masyarakat.

Warga memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, hingga kolesterol sebagai upaya memantau kondisi kesehatannya.

Pramono mengatakan, CFD Rasuna Said telah memasuki penyelenggaraan keempat dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Hari CFD atau Car Free Day atau bebas kendaraan di Jalan Rasuna Said ini sudah yang keempat kali. Dan alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi," kata Pramono di lokasi.

Dikatakannya, pada awal pelaksanaan, warga meminta CFD berlangsung hingga pukul 09.00 WIB karena mempertimbangkan aktivitas ibadah di sejumlah lokasi sekitar kawasan tersebut. Kini tak ada lagi keluhan lain dari masyarakat, sehingga CFD di kawasan Kuningan bakal terus digelar secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada permintaan lain kecuali jangan nggak ada CFD di Kuningan. Sekarang mintanya malah jangan nggak ada CFD di Kuningan," katanya.

Menurut dia, tingginya partisipasi warga menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk berolahraga dan menjalani pola hidup sehat.

"Ini membuktikan bahwa masyarakat di Jakarta dan tentunya nanti Pak Menkes akan bisa menjelaskan di Indonesia, mudah-mudahan kita semua jadi rajin lebih berolahraga karena dengan olahraga pasti akan lebih sehat," ujarnya.