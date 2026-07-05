Suasana CFD Rasuna Said yang Kembali Digelar Minggu Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu (5/7/2026).

CFD lokasi ini sempat ditiadakan pada pekan kemarin lantaran adanya rangkaian HUT ke-499 Jakarta dan peringatan Hari Bhayangkara.

Pantauan Okezone di lokasi, warga pun enggan melewatkan momen ini untuk berolahraga di lokasi tersebut. Hingga pukul 08.07 WIB, terlihat sejumlah masyarakat masih berolahraga di kawasan Kuningan ini.

Sejumlah aktivitas warga seperti berjalan, lari, bersepeda, hingga sepatu roda mereka lakukan dengan santai.

Namun bukan hanya orang dewasa, terlihat juga beberapa orang tua yang mengajak anak-anak mereka yang memanfaatkan momen weekend ini untuk berolahraga.