DPR Soroti Ancaman ISPA Akibat Kebakaran TPA Jatiwaringin Tak Kunjung Padam

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan keprihatinannya terhadap kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang belum juga padam hingga memasuki hari kelima. Menurutnya, persoalan yang kini dihadapi bukan hanya penyebaran api, tetapi juga dampak kesehatan bagi warga sekitar.

"Yang paling saya khawatirkan sekarang bukan lagi soal apinya saja, tapi dampak kesehatan warga sekitar. Sudah ada puluhan warga terkena ISPA. Ini alarm serius," kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).

Karena itu, Daniel meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

"Pastikan pasokan masker serta layanan kesehatan benar-benar sampai kepada warga yang paling rentan, terutama balita dan lansia," ujarnya.