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Aksi Nekat Melamar di Puncak Gedung Empire State, Pasangan Rusia Ditangkap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |01:05 WIB
Aksi Nekat Melamar di Puncak Gedung Empire State, Pasangan Rusia Ditangkap
Nikolau dan Beerkus berdiri di ujung antena Gedung Empire State di New York, 1 Juli 2026. (Foto: AP)
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NEW YORK - Sepasang kekasih asal Rusia ditangkap setelah nekat memanjat Gedung Empire State dan melakukan lamaran pernikahan di puncak bangunan ikonik New York tersebut, lebih dari 1.400 kaki (426 meter) di atas Manhattan.

Aksi tersebut terjadi sekitar tengah hari pada Rabu (1/7/2026), menarik perhatian warga New York yang terkejut di bawah, sementara drone polisi dan helikopter memantau pasangan tersebut dari udara. Video dan foto yang diunggah daring menunjukkan pasangan berpakaian hitam tersebut bertengger di antena Gedung Empire State di atas Midtown, dengan wanita tersebut mengenakan topeng yang tampak seperti topeng kucing hitam.

Pasangan tersebut, yang kemudian diidentifikasi sebagai Angela Nikolau (33 tahun) dan Ivan ‘Vanya’ Beerkus (32 tahun), membentangkan spanduk dengan kutipan yang dikaitkan dengan gitaris rock Jimi Hendrix: “Ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, dunia akan mengenal perdamaian.”

Pasangan nekat itu turun ke platform yang lebih rendah, di mana Beerkus tampak berlutut dan melamar, sebelum pasangan itu berciuman, demikian dilansir RT.

Setelah menghabiskan sekitar setengah jam di puncak menara, pasangan itu turun ke platform yang lebih rendah, tempat petugas Departemen Kepolisian New York menunggu untuk menangkap mereka.

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