Tragis, Bocah Pesepeda BMX di Bantargebang Tewas Tertabrak Truk Boks

JAKARTA - Seorang anak di bawah umur berinisial MAK tewas setelah sepeda BMX yang dikayuhnya tertabrak truk boks di Jalan Pertigaan Macem, dekat TB Mura Jaya, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Rojali, peristiwa tragis yang menimpa MAK terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 siang. Kecelakaan itu terjadi ketika truk boks Mitsubishi bernomor polisi AD 8908 HF yang dikemudikan M Haiban (34) melaju dari arah utara menuju barat.

“Sesampainya di TKP, bagian body kiri truk boks B 8909 HF berbenturan dengan seorang anak yang sedang mengayuh sepeda jenis BMX,” ujarnya, Selasa (18/8/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, korban MAK mengalami luka parah dan meninggal di lokasi. Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan.

“Perkara ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

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