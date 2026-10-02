Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasca Tragedi KA Argo Bromo, KAI Tutup 172 Perlintasan Sebidang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |03:01 WIB
Pasca Tragedi KA Argo Bromo, KAI Tutup 172 Perlintasan Sebidang
Perlintasan sebidang (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyatakan terus mempercepat tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kejadian KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Jalur I Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta. Selama masa investigasi, KAI juga menjalankan sejumlah langkah keselamatan di lapangan dengan menutup 172 perlintasan sebidang.

"Selama masa investigasi, KAI juga menjalankan sejumlah langkah keselamatan di lapangan. Pada 11 Mei 2026, KAI menerbitkan instruksi penutupan 172 titik perlintasan sebidang dan per 23 Juli 2026 seluruh target tersebut telah terealisasi," ujarnya, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, percepatan dilanjutkan melalui program peningkatan keselamatan pada 190 titik prioritas tahun 2026 yang tersebar di 9 Daop dan 4 Divre di Jawa dan Sumatra. Penanganannya mencakup pemasangan gardu, rambu, alat keselamatan dan komunikasi, penyediaan petugas Penjaga Jalan Lintasan (PJL), serta pemasangan pintu perlintasan.

"Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan pembaruan 28 September 2026, pekerjaan sipil telah berjalan di 183 dari 190 lokasi, sementara pekerjaan modular tercatat pada 69 lokasi. Pada tahap lainnya, pekerjaan rambu tercatat di 26 lokasi, palang pintu di 2 lokasi, serta alat komunikasi di 87 lokasi," tuturnya.

Ia mengungkap, guna mendukung operasional pada 190 titik tersebut, KAI menyiapkan 748 PJL yang telah tersertifikasi. Khusus di JPL 86 Bekasi Timur, KAI telah menyelesaikan pembangunan pos jaga serta pemasangan rambu, palang pintu, dan alat komunikasi. Perlintasan tersebut juga telah dioperasikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245025/kecelakaan-QMZC_large.jpg
Paguyuban Korban KRL Pertanyakan Alasan Masinis KA Argo Bromo Ngerem 200-an Meter dari Titik Tabrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3244990/kecelakaan-vrTA_large.jpg
Polisi Segera Periksa Masinis KA Argo Bromo Sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244744/kecelakaan-1Sz7_large.jpg
Hasil Investigasi KNKT Ungkap 6 Faktor Tabrakan Kereta Bekasi, dari Sinyal hingga Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244681/kecelakaan-2bLk_large.jpg
Truk Damkar hingga Ambulans Tabrakan Beruntun di Bekasi, 3 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/338/3244535/truk_tangki_kecelakaan-Lqbd_large.jpg
Truk Tangki LPG Kecelakaan di Tol Jagorawi, Pertamina Pastikan Penanganan Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/338/3244492/kecelakaan-SxNl_large.jpg
Diduga Sopir Microsleep, Truk Tangki LPG Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jagorawi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement