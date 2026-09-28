Truk Damkar hingga Ambulans Tabrakan Beruntun di Bekasi, 3 Orang Terluka

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan di Jalan Raya Bekasi arah timur, dekat United Tractors, Jakarta Utara. Tiga orang dilaporkan terluka.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Adiel Aristo, menyebutkan kecelakaan itu terjadi pagi tadi sekira pukul 10.00 WIB. Kecelakaan bermula saat truk Damkar melaju dari arah barat menuju timur.

“Diduga kurang konsentrasi/hati-hati sehingga menabrak kendaraan truk colt diesel, sehingga mendorong kendaraan lainnya antara lain kendaraan ambulans, kendaraan Honda Mobilio, Kendaraan mobil Toyota Calya, dan kendaraan bus Transjakarta,” kata Adiel, Senin (28/9/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, tiga pengemudi terluka. Mereka yakni pengemudi ambulans berinisial M luka pada kening, memar di kaki, dan sesak dada. Dia dirawat di RSUD Koja.

Kemudian, pengemudi truk colt diesel berinisial S mengalami memar di kaki dan dirujuk ke RS Persahabatan. Sementara pengemudi Honda Mobilio, VJ, mengalami memar pada tangan kanan.

Polisi telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti. Polisi juga mengecek kondisi para korban di rumah sakit. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan.

“Sementara kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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