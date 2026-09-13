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Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Slipi Tewaskan 2 Orang, Kontainer Terguling Usai Senggol Truk

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |16:07 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Slipi Tewaskan 2 Orang, Kontainer Terguling Usai Senggol Truk
Kecelakaan di tol (Foto: Ilustrasi AI)
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JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Dalam Kota, Slipi, Jakarta Barat, pada Minggu (13/9/2026) sekira pukul 04.30 WIB. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, menjelaskan peristiwa bermula ketika dua kendaraan truk dan satu minibus melaju mengarah ke timur di lajur 1. Truk kontainer juga berjalan ke arah yang sama.

"Kendaraan truk B 9230 AH dan B 9201 UVY, kendaraan F1372 VN minibus Sigra berjalan dari arah Slipi mengarah timur di lajur 1," kata Reika, Minggu.

Setibanya di lokasi kejadian, truk kontainer diduga menyenggol bagian depan salah satu truk. Hal tersebut membuat pengemudi kontainer hilang kendali.

"Setibanya di TKP 11.400, kendaraan kontainer B9428 UWV, menyenggol bagian tanduk depan kendaraan truk," tuturnya.

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