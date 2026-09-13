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Truk Kontainer Kecelakaan di Tol Dalam Kota, Sopir dan Kernet Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |14:51 WIB
Truk Kontainer Kecelakaan di Tol Dalam Kota, Sopir dan Kernet Tewas
Foto: Ilustrasi AI
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JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Tol Dalam Kota kilometer 11.400 B, Jakarta Barat, pada Minggu (13/9/2026). Pengemudi dan kernet truk kontainer dilaporkan meninggal dunia.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra Brata mengatakan peristiwa bermula saat truk kontainer bernomor polisi B 9428 UWV berjalan dan menyenggol truk bernomor polisi B 9230 AH. Kendaraan kontainer kemudian oleng, menabrak pembatas jalan dan pohon yang berada di jalan arteri, hingga akhirnya terbalik dengan posisi roda kanan berada di atas.

"Pengemudi kendaraan kontainer B 9428 UWV tidak jaga jarak aman," kata Reiki, Minggu.

Akibat kecelakaan tersebut, truk mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan mobil lainnya yang turut rusak mengalami kerusakan di bagian belakang.

"Dua orang meninggal dunia, yaitu pengemudi kontainer dan kernetnya," imbuhnya.

Petugas kepolisian bersama pihak pengelola tol kemudian mendatangi lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengamankan barang bukti. Petugas juga mendokumentasikan kendaraan yang terlibat dan melakukan evakuasi kendaraan ke tempat yang aman.

(Arief Setyadi )

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