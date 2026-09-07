Kecelakaan Beruntun di Kembangan Jakbar, Satu Keluarga Pengendara Motor Tewas

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar). Akibat kejadian tersebut, satu keluarga yang sedang melintas menggunakan sepeda motor tewas. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 September 2026 sore.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Adiel Aristo mengungkapkan, kecelakaan berawal saat mobil BYD yang dikendarai Karsono melaju dari arah selatan ke utara, dan menabrak mobil Kijang Innova yang dikemudikan Hadi Wibawa.

"Sehingga kendaraan terdorong ke depan menabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Eben Ezer S," kata Adiel dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Dalam insiden itu, mobil Toyota Fortuner hilang kendali dan menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Andi Prasetyo bersama istri, Yeni Sumarti, dan anaknya, Zeline Zakeisha.

"Fortuner oleng ke kanan dan bodi samping kirinya menghantam sepeda motor Honda yang dikendarai Andi Prasetyo di samping kirinya. Korban luka dan meninggal dunia," ujarnya.