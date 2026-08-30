Mobil Subaru Tabrak Truk di Tol Serpong-Cinere, 2 Orang Terluka

TANGSEL - Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Subaru dan truk terjadi di Tol Serpong-Cinere, Tangerang Selatan, pada Minggu (30/8/2026). Dalam video yang beredar di media sosial kecelakaan disebut terjadi di KM26.

Kedua kendaraan itu terguling hingga menyebabkan mobil subaru terbakar. Kasatlantas Polres Tangerang Selatan, AKP Dany mengatakan, kecelakaan bermula saat truk melaju di lajur kiri. Dari arah belakang, truk kemudian ditabrak mobil Subaru.

“Jadi itu tadi pagi ada kecelakaan lalu lintas. Jadi ada truk berjalan di lajur kedua paling kiri. Lajur kedua paling kiri, kemudian dari belakang ditabrak sama mobil Subaru. Setelah ditabrak, perkenaannya itu di belakang kanannya truk, jadi depan kirinya si Subaru yang nabrak,” kata Dany.

“Truknya kemudian terpental ke kiri, Subarunya terpental ke kanan menabrak pembatas jalan beton kemudian terbakar,” lanjutnya.

Dany menerangkan, akibat kecelakaan itu, dua orang terluka. Satu korban luka berat dan satu lainnya luka ringan. Keduanya merupakan pengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.