4 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol JORR, Polisi Sebut Tidak Ada Korban

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat mobil terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 30.800 B, tepatnya di kolong Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Jumat (24/7/2026).

Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Polisi menyatakan kecelakaan dipicu oleh sebuah kendaraan yang hingga kini belum diketahui identitasnya karena berhenti secara mendadak di lajur tiga.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, mengatakan berdasarkan keterangan pengemudi kendaraan paling depan, insiden bermula ketika sebuah mobil tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya.

"Menurut pengemudi kendaraan paling depan, Toyota Innova bernopol F 1263 LT, ada kendaraan yang tidak diketahui nomor polisinya berhenti mendadak sehingga kendaraan tersebut kehilangan kendali karena tidak dapat menjaga jarak," katanya.

Dalam kejadian tersebut, Toyota Innova menabrak kendaraan di depannya hingga memicu tabrakan beruntun. Sedikitnya empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan itu, yakni Toyota Innova, Toyota Agya, Toyota Veloz, dan Toyota Rush.