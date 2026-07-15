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Mobil Xenia Tabrak Empat Motor di Pondok Gede, Sejumlah Orang Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |19:10 WIB
Mobil Xenia Tabrak Empat Motor di Pondok Gede, Sejumlah Orang Jadi Korban
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: freepik)
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JAKARTA - Mobil Daihatsu Xenia menabrak empat sepeda motor di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 21.45 WIB di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur.

Kecelakaan bermula saat mobil Daihatsu Xenia melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Pondok Gede. Sesampainya di dekat Toko Maxxis Ban, mobil tersebut terlibat tabrakan dengan empat sepeda motor yang berada di lokasi.

"Sesampainya dekat Toko Maxxis Ban, kendaraan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda B 4452 KMT, Yamaha B 4011 KRC, Yamaha H 2045 BLG, dan satu sepeda motor yang nomor polisinya belum diketahui," kata Darwis, Rabu (15/7/2026).

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