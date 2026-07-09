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Diduga Microsleep, Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Exit Tol Slipi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |12:04 WIB
Diduga Microsleep, Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Exit Tol Slipi
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Exit Tol Slipi (foto; dok ist)
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JAKARTA - Mobil dinas TNI jenis Maung mengalami kecelakaan tunggal di pintu keluar (exit) Tol Slipi, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026) pagi. Insiden tersebut mengakibatkan tiang rambu lalu lintas roboh dan menyebabkan kemacetan.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Kendaraan itu melaju dari arah Cawang menuju Slipi sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di lokasi kejadian.

"Setibanya di TKP, tepatnya di offramp Pulo KM 9+800 A, tiba-tiba kendaraan hilang kendali dan menabrak separator serta tiang rambu-rambu di lokasi tersebut," kata Reiki kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Menurut Reiki, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk atau mengalami microsleep saat berkendara.

"Patut diduga pengemudi mengantuk atau mengalami microsleep," ujarnya.

 

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