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Jelang HUT ke-25, AHY: Demokrat Ingin Kampanyekan Gerakan Nasional Bersihkan Lingkungan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |02:00 WIB
Jelang HUT ke-25, AHY: Demokrat Ingin Kampanyekan Gerakan Nasional Bersihkan Lingkungan
AHY: Demokrat Ingin Kampanyekan Gerakan Nasional Bersihkan Lingkungan
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JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, partainya ingin mengkampanyekan gerakan masional bersihkan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Demikian disampaikan AHY dalam sambutan acara Kick Off Rangakaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026) malam.

AHY bersyukur, Partai Demokrat telah mengambil peran sejarah selama 25 tahun berkiprah di dunia politik Indonesia, baik sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Di fase berikutnya selama 10 tahun juga kurang lebih Demokrat berada di luar sebagai oposisi. Tentu menjadi oposisi yang kritis tapi juga konstruktif. Dan kini kami kembali berada di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata AHY

Namun demikian, AHY berkata, pihaknya ingin mengingatkan perjuangan partai melalui kegiatan positif yang digelar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota. Kegiatan itu, mencakup lomba olahraga, kreativitas, digital hingga menjaga lingkungan.

 

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