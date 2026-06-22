AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Bukan Memecah Belah!

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi sikap PDI Perjuangan yang belakangan mendapat sorotan banyak pihak. Diketahui, PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Awalnya, AHY menyampaikan bahwa partai Demokrat tentu menghormati posisi semua partai politik, termasuk PDIP.

"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan. Tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Demokrat tentu memiliki kepentingan tersendiri. Bahkan, soal sikap partai, Demokrat juga mengambil sikap oposisi.

"Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party. Sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda," ujarnya.

AHY mengatakan, bahwa ketika ikut dalam partai koalisi pendukung pemerintah, maka perannya harus menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, kata dia, ketika menjadi oposisi, harus memberi kritik membangun.

"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi. Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah," ucapnya.