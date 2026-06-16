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PDIP Sering Kritik Pemerintah, Megawati: Saya Bukan Musuh Pak Prabowo, Dia Sahabat Saya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |07:57 WIB
PDIP Sering Kritik Pemerintah, Megawati: Saya Bukan Musuh Pak Prabowo, Dia Sahabat Saya!
Megawati: Saya Bukan Musuh Pak Prabowo, Dia Sahabat Saya!
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JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan, dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Partainya mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Demikian diungkapan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Megawati menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

“Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya”ujar Megawati dikutip, Selasa (16/6/2026).

“Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), ‘Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo’. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya,”lanjutnya.

Lebih lanjut, Megawati menyoroti kenaikan harga pangan dan prihatin nasib petani. Merujuk konsep Marhaenisme yang diajarkan Bung Karno, Megawati menilak penting mengorganisir petani agar mandiri dan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan instruksi yang telah ia keluarkan sejak tahun 2021 kepada seluruh struktur partai untuk menggalakkan penanaman 10 jenis tanaman pangan pendamping beras guna mencegah ancaman kelaparan.

"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan instruksi ke seluruh daerah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras," ujarnya.

 

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