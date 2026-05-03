May Day, Megawati: Buruh Bukan Sekadar Faktor Produksi dalam Angka Ekonomi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |16:13 WIB
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Buruh (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kaum buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka ekonomi. Baginya, kelas pekerja menjadi orientasi kemandirian bangsa seperti profesi lainnya, baik nelayan dan petani.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan secara virtual di acara peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bertajuk "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari," di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026). Ia menilai, peringatan hari buruh harus dilihat dalam perspektif historis dan kebudayaan.

"Mengapa? Sebab perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme," ujar Megawati.

Megawati berkata, bangsa Indonesia merasakan derita berkepanjangan ketika cultuur stelsel bekerja pada masa penjajahan Belanda. Dalam perspektif kebudayaan, ia berkata, perjuangan keadilan di bidang perekonomian menjadi esensi penting sosio-demokrasi dalam Pancasila.

"Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia," ucapnya.

