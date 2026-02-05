Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Peluk Pemenang Zayed Award dan Mengajaknya ke Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |00:11 WIB
JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada pemenang Zayed Award tahun 2026. Megawati juga mengundang salah satu pemenang untuk berkunjung ke Indonesia.

Diketahui, pemenang Zayed Award 2026 diantaranya; advokat pendidikan anak perempuan Afghanistan, Zarqa Yaftali dan Ketua Dewan Direksi Taawon, Nabil Hani Qaddumi, organisasi kemanusiaan Palestina.

Megawati terlihat memeluk erat Zarqa Yaftali yang mendatanginya. Bahkan Zarqa memperkenalkan anaknya dan suaminya, kemudian mengajak keluarganya untuk foto bersama dengan Megawati.

"Panggil saya Megawati. Silahkan berkunjung ke Indonesia dan saya siap menerima anda," ucap Megawati sambil tersenyum, Rabu (4/2/2026).

Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyerahkan plakat kepada para pemenang Zayed Award 2026. Saat seremoni, Megawati duduk di baris pertama di sisi kanan panggung. Sementara Presiden MBZ di baris pertama bagian tengah.

Presiden MBZ menyerahkan plakat pertama Zarqa Yaftali lalu untuk menghormati perjanjian perdamaian bersejarah antara Republik Azerbaijan dan Republik Armenia, yang diwakili oleh Presiden Ilham Aliyev.

Selanjutnya, Presiden Republik Azerbaijan dan Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Republik Armenia lalu organisasi kemanusiaan Palestina, Taawon.

 

Telusuri berita news lainnya
