Megawati Rayakan HUT Ke-79 di Istana Batu Tulis, Diberi Kado Merawat Pertiwi

JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-79 pada Jumat (23/1/2026). Perayaan digelar secara sederhana di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Ibu Megawati merayakan ulang tahun secara sederhana di Istana Batu Tulis, Bogor, bersama keluarga dan para sahabat Ibu Megawati,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat.

Jajaran kader dan struktur partai pun memberi kado bertajuk Merawat Kehidupan, Merawat Pertiwi. Kado ini tidak hanya diberikan untuk Megawati belaka, melainkan juga sebagai bentuk komitmen partai untuk merawat bumi sebagai Ibu Pertiwi.

“Selama ini Ibu Megawati mengampanyekan Merawat Pertiwi sebagai sebuah gerakan kultural dan komitmen politik yang diusung oleh Ibu Megawati bersama PDI Perjuangan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Mengingat berbagai kejadian bencana di berbagai wilayah di Indonesia, gerakan ini semakin relevan,” katanya.

Hal ini senada dengan salah satu rekomendasi Rakernas PDIP, yakni Merawat Pertiwi merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan PDIP untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan rakyat dan masa depan bangsa.

“Partai berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama menghadapi bencana alam, khususnya perubahan iklim. Berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno, partai memandang bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan kehidupan,” ucap Hasto.

“Sehingga pembangunan yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi,” tambahnya.