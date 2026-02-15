Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Bersama Keluarga Umrah Jelang Ramadan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |09:04 WIB
Megawati Bersama Keluarga Umrah Jelang Ramadan
Megawati Soekarnoputri umrah bersama keluarga (Foto: Ist/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi. Megawati berangkat bersama keluarga.

Ia didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, serta putrinya yang menjabat Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua Umum DPP PDIP itu mengambil miqat di Masjid Tan’im atau dikenal sebagai Masjid Aisyah yang berjarak sekitar 7 kilometer dari Masjidil Haram, Sabtu 14 Februari 2026. 

Usai mengambil miqat, rombongan menuju Royal Guest House sebagai pintu masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menunaikan Sholat Asar dan selanjutnya melaksanakan ibadah umrah.

Terkait ibadah tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Agama (nonaktif), Zuhairi Misrawi, menyampaikan umrah Megawati bersama keluarga tahun ini bertepatan dengan momen menjelang ibadah puasa Ramadan yang akan berlangsung dalam tiga hari mendatang.

