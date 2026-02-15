Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik Kopassus dan Marinir Rebut Benteng Pemberontak Permesta di Gunung Potong

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |04:00 WIB
Kisah Heroik Kopassus dan Marinir Rebut Benteng Pemberontak Permesta di Gunung Potong
Kisah Heroik Kopassus dan Marinir Rebut Benteng Pemberontak Permesta di Gunung Potong
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta merupakan gerakan militer di Indonesia yang menuntut otonomi daerah dan menolak pemerintahan Indonesia yang sentralistik di Pulau Jawa.

Gerakan ini meluas ke daerah lain di Sulawesi dan berlangsung hingga 1960. Markas Permesta awalnya di Makassar, kemudian pindah ke Manado.

Dilansir beragam sumber, Sabtu (14/2/2026), saat itu Pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas Permesta dengan mengirim Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang sekarang dikenal dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Korps Komando Operasi (KKO) yang kini menjadi Korps Marinir.

Kedua Pasukan elite tersebut berhasil menguasai Manado dan wilayah-wilayah yang dikuasai Permesta. Termasuk Gunung Potong di Manado yang merupakan basis pertahana Permesta.

Gunung Potong terletak diantara Bukit Conggaan dan Patahan. Susunan pertahanannya berlapis-lapis di antara bukit berbatu, di setiap lubangnya terdapat senjata berat, dan medannya sangat menguntungkan musuh. Pasukan Permesta di Gunung Potong dipimpin oleh Mayor Permesta Yan Timbuleng.

Komando Operasi Merdeka mengirim satu tim RPKAD dibawah pimpinan Letnan A. Kodim dan KKO yang dipersenjatai artileri dan kavaleri.

Namun, rencana penyerangan gagal dikarenakan medan yang berat dan jurang-jurang yang dalam, padahal sasaran tinggal 100m lagi. Dengan kegagalan itu, RPKAD menyusun ulang rencana dalam 4 hari untuk melakukan raid penghancuran ke Gunung Potong.

Satu Peleton pasukan RPKAD dibawah pimpinan Sersan Mayor Soetarno yang dibantu satu kompi KKO dan seorang penunjuk jalan menjalankan operasi tersebut pada 2 September 1958.

Tim RPKAD berjalan melalui jalan yang tidak akan diperkirakan oleh musuh. Di mana jalan tersebut penuh semak belukar dengan medan jurang berbatu, ditambah lagi dalam keadaan gelap gulita, Pada pukul 2 pagi, pasukan sampai pada pertahanan Permesta, namun karena adanya gonggongan anjing Permesta, mereka berhenti sementara dan berbalik menuju bukit yang paling tinggi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201663//tni-xeuL_large.jpg
Jenderal Tempur Kopassus Ini Sebut Perang Mulai Bergeser ke Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200347//tni-fz30_large.jpg
Prajurit Kopassus Ini Tak Mau Bocorkan Lokasi Pasukannya Meski Kaki Ditembak hingga Diamputasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199475//tni-AZP2_large.jpg
Wakil Panglima TNI Beri Arahan Pangdam hingga Dandim soal Program Pemerintah di Markas Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/340/3198200//tni-9ZIS_large.jpg
Jenderal Kopassus Sambangi Pembangunan Hunian di Tapanuli Selatan Pascabencana Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197699//viral-pj7k_large.jpg
23 Anggota Marinir yang Tertimbun Longsor di Cisarua Akan Dikirim ke Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197696//viral-fuA9_large.jpg
23 Marinir Tertimbun Longsor, Operasi Pencarian Kerahkan Alat Berat dan Anjing Pelacak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement