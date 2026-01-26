23 Anggota Marinir yang Tertimbun Longsor di Cisarua Akan Dikirim ke Papua

JAKARTA – Sebanyak 23 personel marinir yang menjadi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, tengah melaksanakan latihan pra-tugas. Puluhan pasukan elite TNI AL itu akan dikirim ke RI-Papua Nugini.

Demikian diungkapan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali usai menghadiri rapat di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Mereka sedang melaksanakan latihan pra-tugas untuk dikirim ke melaksanakan Pam Perbatasan RI-PNG, memang dilaksanakan latihan di sana," kata Ali.

Saat itu, kata dia, kondisi hujan lebat mengguyur selama hampir 2 malam di lokasi kejadian. Hal itu mengakibatkan longsor dan menimpa satu desa yang kebetulan ada prajurit marinir yang sedang berlatih di sana.

Lebih lanjut Ali menjelaskan dari 23 marinir itu, empat orang di antaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal dunia dan lain belum ditemukan," ujarnya.