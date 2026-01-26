Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KSAL: 23 Anggota Marinir TNI AL Tertimbun Longsor di Cisarua, 4 Ditemukan Meninggal

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |14:52 WIB
KSAL: 23 Anggota Marinir TNI AL Tertimbun Longsor di Cisarua, 4 Ditemukan Meninggal
Prajurit Marinir TNI AL/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali membenarkan adanya puluhan anggota marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kabar ini sebelumnya beredar di media sosial.

"Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor," kata M Ali usai menghadiri rapat di Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Saat ini kata Ali, sudah ditemukan 4 anggota marinir dalam kondisi meninggal dunia. Sementara, selebihnya hingga saat ini belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian.

"Alat berat memang belum bisa mssuk, karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini akan kita laksanakan pencarian dengan teknologi dengan drone dan thermal dan anjing pelacak," tandasnya.

Sekadar diketahui, bencana tanah longsor terjadi pada Sabtu (24/1/2026) sekitar pukul 02.00 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Cisarua sejak hari sebelumnya.

Kondisi tanah yang jenuh air pada kawasan dengan kontur lereng curam menyebabkan pergerakan tanah yang menimpa permukiman warga di Desa Pasirlangu.

 

Halaman:
1 2
      
