Cegah Bencana Susulan, Warga Terdampak Longsor Cisarua Bakal Direlokasi

JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah mulai mematangkan rencana relokasi bagi warga terdampak bencana longsor di Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut akibat potensi bencana susulan di wilayah rawan longsor.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan relokasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah setelah tahap tanggap darurat dan pencarian korban.

“Bapak Wakil Presiden telah membahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati, terkait rencana relokasi agar warga terhindar dari dampak risiko bencana susulan. Identifikasi lahan diminta untuk segera dilakukan,” ujar Pratikno, dikutip Senin (26/1/2026).

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan proses relokasi berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah juga menyiagakan Klaster Pemulihan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah-langkah mitigasi ke depan.

Selain relokasi, pemerintah tetap mengutamakan penyelamatan jiwa dalam proses penanganan bencana. Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih dilakukan secara intensif mengingat puluhan warga masih dinyatakan hilang.

“Yang kami utamakan adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam non-stop karena masih sekitar 80 warga dalam pencarian,” kata Pratikno.

Pemerintah berharap, melalui relokasi ke wilayah yang lebih aman, warga terdampak dapat terhindar dari ancaman bencana susulan sekaligus memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih layak dan aman.

(Arief Setyadi )