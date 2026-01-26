Antisipasi Longsor Susulan, 232 Warga Pasirlangu Bandung Barat Diungsikan

BANDUNG BARAT – Sebanyak 232 warga di sekitar Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diungsikan untuk mengantisipasi potensi longsor susulan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan ratusan warga tersebut diungsikan ke GOR dan aula desa.

"Untuk mengantisipasi potensi longsor susulan, sebanyak 232 warga di sekitar lokasi kejadian mengungsi ke tempat yang lebih aman, yakni di GOR dan Aula Desa," kata Abdul Muhari, Minggu (25/1/2026).

Ia menambahkan, BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama lintas instansi gabungan terus melakukan pendataan lanjutan serta pemantauan di lokasi terdampak.