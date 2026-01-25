Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Korban Masih Dicari, Ini Dua Fokus Pemprov Jabar Terkait Longsor Cisarua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |21:35 WIB
Puluhan Korban Masih Dicari, Ini Dua Fokus Pemprov Jabar Terkait Longsor Cisarua
Longsor di Cisarua Bandung Barat (foto: dok ist)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memfokuskan dua hal utama dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kedua fokus tersebut yakni percepatan evakuasi korban dan pemberian layanan terbaik bagi para pengungsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan masih terdapat puluhan korban yang belum ditemukan.

“Kami antisipatif. Ada dua fokus utama, pertama evakuasi korban yang masih belum ditemukan, sekitar 80 orang. Kedua, kami memberikan layanan terbaik untuk para pengungsi,” kata Herman, Minggu (25/1/2026).

Sementara itu, tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Kampung Pasirkuning RT 05/11, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Operasi pencarian dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem serta potensi longsor susulan di lokasi kejadian.

 

