HOME NEWS NASIONAL

KPK Hibahkan Tanah-Bangunan Senilai Rp16,3 Miliar ke Pemprov Jabar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |17:55 WIB
KPK Hibahkan Tanah-Bangunan Senilai Rp16,3 Miliar ke Pemprov Jabar
KPK hibahkan tanah-bangunan senilai Rp16,3 miliar ke Pemprov Jabar (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu 11 Februari 2026. Aset belasan miliar itu terdiri atas sejumlah bidang tanah dan bangunan di beberapa titik wilayah strategis yang meliputi Cibiru, Rancaekek, Cilengkrang, Ujungberung, hingga properti komersial di kawasan Margonda Raya, Depok.

Serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian oleh Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Langkah ini merupakan strategi pengembalian aset (asset recovery) guna memastikan harta milik koruptor kembali bermanfaat nyata bagi masyarakat.

“Hibah ini menandai komitmen KPK dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali ke masyarakat dan dimanfaatkan bagi layanan publik di daerah,” kata Mungki, Kamis (12/2/2026).

Aset-aset tersebut dialihfungsikan secara total untuk fasilitas publik, mulai dari pembangunan sekolah, ruang terbuka hijau (RTH), hingga kantor layanan Samsat. Mungki menyebutkan, seluruh aset ini berasal dari perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang melibatkan tiga terpidana korupsi, yaitu Dadang Suganda, Heri Tantan Sumaryana, dan Tafsir Nurchamid.

