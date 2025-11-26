KPK Lelang Barang Rampasan: Ada Lexus, Pabrik hingga Tas Branded

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang rampasan koruptor dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Lelang tersebut dimulai pada 10 November dan akan diumumkan pada 9 Desember 2025 nanti.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengungkapkan sebanyak 176 lot dari 33 perkara akan dilelang. Rinciannya, 73 lot barang bergerak dan 103 lot tidak bergerak.

"Total nilai dari 176 lot itu adalah Rp289.580.080.900. Kebanyakan memang adalah dari barang tidak bergerak," kata Mungki di Rupbasan KPK, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025).

Sejumlah lot bergerak kini disimpan di Rupbasan. Nantinya, KPK akan menggelar aanwijzing, atau para peserta bisa melihat langsung kondisi barang yang dilelang di Rupbasan pada 2 Desember 2025.

Untuk lot bergerak, barang yang paling mahal berupa mobil Lexus LX570 4x4 yang dibuka dengan harga Rp878.425.000. Selain Lexus, terdapat tujuh mobil lainnya yang turut dilelang dalam kesempatan tersebut. Sedangkan untuk lot tidak bergerak, berupa pabrik.

"Sedangkan kalau barang tidak bergerak, yang paling mahal itu ada rupa pabrik-pabrik di KPKNL Bogor, itu nilainya kurang lebih Rp60 miliar," ujarnya.

Sementara itu, untuk harga yang paling rendah berupa laptop yang dibuka di angka Rp600 ribuan. Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang branded, seperti tas dan sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci, serta beberapa perhiasan emas dan logam mulia.

(Arief Setyadi )