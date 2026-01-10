Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, Delapan Orang Ditangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |10:24 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, Delapan Orang Ditangkap
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara. Operasi senyap tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

“Konfirmasi, ada kegiatan di lapangan di wilayah Jakarta,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).

Dari kegiatan tersebut, Budi menyampaikan bahwa tim KPK telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti.

“Sampai saat ini, tim telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti dalam bentuk uang,” ujarnya.

Budi menambahkan, seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK OTT di Jakarta OTT KPK
