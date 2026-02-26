Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Menhub di Kasus Korupsi DJKA Pekan Depan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |00:30 WIB
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Menhub di Kasus Korupsi DJKA Pekan Depan
Eks Menhub Budi Karya (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam perkara dugaan rasuah pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur. Budi Karya bakal dipanggil kembali pada pekan depan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, mantan Menhub itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Untuk sementara terkonfirmasi pemeriksaan rencana akan dilakukan di pekan depan, jadi kita masih tunggu untuk pemeriksaan tersebut," ujar Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026).

Budi Karya sebelumnya sempat hendak diperiksa pada 18 Februari lalu 2026 namun tidak hadir. Adapun alasan ketidakhadiran lantaran mantan Menhub itu memiliki agenda lain di hari pemeriksaan.

"Kemudian Pak BKS dalam penjadwalan tersebut meminta untuk dijadwalkan ulang sehingga saat ini penyidik masih terus melakukan koordinasi dan kita masih tunggu," tambah Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203691//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-reof_large.jpg
KPK Periksa Mantan Timses Sudewo, Dalami Pengisian Jabatan Perangkat Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203592//eks_menhub_budi_karya_sumadi-rHCL_large.jpg
Korupsi DJKA, KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203549//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-FBZV_large.jpg
Yaqut Sebut Pembagian Kuota Tambahan Demi Keselamatan Jamaah, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203516//ferry_amsari-xnAZ_large.jpg
Feri Amsari Sebut Revisi UU KPK Picu Turunnya Indeks Persepsi Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203502//feri_amsari-np6G_large.jpg
Feri Amsari Sebut Pelemahan KPK Era Jokowi Terjadi By Design
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203499//ferdinand-mCok_large.jpg
Singgung Pengakuan Hasto, Ferdinand Hutahean Minta Jokowi Tak Cuci Tangan di Revisi UU KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement