KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi DJKA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), pada Rabu (18/2/2026).

Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur (Jatim).

"Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019-2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi belum menjelaskan materi apa yang akan digali dari keterangan yang bersangkutan.

"Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung KPK Merah Putih," ujarnya.