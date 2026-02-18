Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi DJKA

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |13:56 WIB
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi DJKA
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), pada Rabu (18/2/2026).

Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur (Jatim).

"Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019-2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi belum menjelaskan materi apa yang akan digali dari keterangan yang bersangkutan.

"Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung KPK Merah Putih," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus korupsi Korupsi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202008//dpr-neDf_large.jpg
Bantahan Menohok Komisi III DPR ke Jokowi soal Revisi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201787//komisi_pemberantasan_korupsi-Pvle_large.jpg
Jokowi Dukung UU KPK Versi Lama, Eks Penyidik Ingatkan Hal Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201763//kpk-O7XB_large.jpg
Johanis Tanak soal Jokowi Setuju Kembalikan UU KPK Lama: Apa yang Mau Dikembalikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201758//pdip-skpZ_large.jpg
PDIP Beberkan Poin Krusial di Balik Usulan UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201732//kpk-tomR_large.jpg
OTT di Ditjen Bea Cukai, KPK Ungkap Cara 'Main' Loloskan Barang dari Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201638//kpk-5lTd_large.jpg
Wacana UU KPK Kembali ke UU Lama, Ma'ruf Amin: Kalau Performa Kurang, Sebaiknya Dikembalikan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement