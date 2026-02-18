Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Refli Harun: Roy Suryo Cs Tak Pernah Bilang Jokowi Palsukan Ijazah!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |00:01 WIB
Refli Harun: Roy Suryo Cs Tak Pernah Bilang Jokowi Palsukan Ijazah!
Refli Harun: Roy Suryo Cs Tak Pernah Bilang Jokowi Palsukan Ijazah!
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma (RRT), Refli Harun menegaskan, bahwa kliennya tidak pernah mengatakan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memalsukan ijazahnya. Menurutnya, Roy Suryo cs hanya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu.

Demikian disampaikan Refli Harun dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (17/2/2026) malam.

"Tetapi jangan salah kawan-kawan, RRT tidak pernah mengatakan Jokowi memalsukan ijazah, yang dikatakan dia adalah ijazah Jokowi palsu," kata Refli.

Menurutnya, kedua pernyataan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Ia menambahkan apabila RRT menyebut Jokowi memalsukan ijazah, maka Jokowi telah berperan aktif dalam tindakan tersebut.

"Kan bisa saja yang memalsukan orang lain. Karena itu tidak pernah dikatakan Jokowi memalsukan ijazah, yang dikatakan adalah ijazah Jokowi palsu 99,9% menurut keyakinan Roy Suryo , dokter Tifa dan Rismon," tutur Refli Harun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202201/jokowi-M3lw_large.jpg
Amien Rais hingga Roy Suryo Hadiri Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo, Bawa Scan Ijazah Pembanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201949/viral-wanm_large.jpg
Dokter Tifa: Ilmu yang Saya Pakai Meneliti Ijazah Jokowi Diajarkan di CIA Hingga FBI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201065/jokowi-6JG3_large.jpg
Polda Metro Kembali Periksa Jokowi di Polresta Surakarta soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199483/jokowi-YInq_large.jpg
Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Tutup Pintu Maaf Untuk Roy Suryo Cs!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195146/jokowi-12md_large.jpg
KPU Diperintahkan Buka Salinan Ijazah Jokowi, Bonatua: Ini Kemenangan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194960/jokowi-oABd_large.jpg
Eggi Sudjana dan Damai Lubis Berpeluang Terima Restorative Justice Usai Sowan ke Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement