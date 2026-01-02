Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |06:27 WIB
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pengacara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara menegaskan bahwa Jokowi tidak gentar sedikitpun menghadapi persidangan kasus tudingan ijazah palsu. Hal ini sekaligus menjawab isu yang beredar kalau Jokowi disebut khawatir hadir ke persidangan.

Rivai juga mengungkapkan alasan Jokowi mengambil langkah hukum melaporkan Roy Suryo cs ke polisi. Menurutnya, Jokowi menginginkan nama baiknya dipulihkan lantaran ijazahnya dituduh palsu.

"Saya mau tambahin satu, sering dinarasikan berulang-ulang seolah-oleh Pak Jokowi ketakutan ke sidang, saya pastikan, beliau siap lahir batin jalani persidangan," kata Rivai dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (1/1/2026) malam.

Menurutnya, persidangan nantinya menjadi momen penting bagi Jokowi pribadi untuk membuktikan bahwa Ijazah yang dituduhkan palsu adalah salah. Jokowi dalam persidangan akan menceritakan perjalanan ketika berstatus mahasiswa hingga mendapatkan ijazah.

"Bahkan buat dia ini kepentingan, dia akan jelaskan seluruh perkuliahan, karena nanti kan bisa dikonfrontasi dengan saksi-saksi lainnya," ucapnya.

Rivai bahkan menyatakan bahwa pihaknya menunggu jadwal persidangan atas kasus tudingan ijazah palsu. Agar pihaknya mendapatkan kepastian hukum soal ijazah Jokowi yang selama ini dituding palsu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement