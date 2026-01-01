Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai

JAKARTA – Kuasa hukum para tersangka kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Ahmad Khozinudin, menilai narasi bahwa Jokowi akan memaafkan para tersangka seolah menjadi upaya untuk menghentikan perkara hukum yang sedang berjalan.

“Ini mengonfirmasi seolah-olah harus diakhiri di proses ini (perdamaian), sehingga tidak perlu ke persidangan,” kata Khozinudin dalam program Interupsi bertajuk ‘Jokowi Tak Maafkan Roy–Rismon–Tifa, Kenapa?’ yang ditayangkan iNews, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa sama sekali tidak pernah merasa bersalah dan tidak memiliki niat untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tuduhan yang dilayangkan.

Ia menyebut adanya manuver yang mencoba membangun opini seolah-olah perkara ini telah selesai setelah dokumen ijazah diperlihatkan kepada para tersangka.

“Pertanyaannya, siapa yang minta maaf? Dan siapa yang sudah diputus bersalah sehingga harus minta maaf? Apakah dengan mendekatkan dokumen kepada orang yang berstatus tersangka yang minta ditunjukkan, kemudian bimsalabim ijazah itu menjadi asli? Oh tidak, ini prosesnya masih panjang,” ujarnya.