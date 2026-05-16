HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kubu Roy Suryo Minta Polisi Tertibkan Penyebar Isu Perkara Ijazah Jokowi Telah P21

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |18:33 WIB
Kubu Roy Suryo Minta Polisi Tertibkan Penyebar Isu Perkara Ijazah Jokowi Telah P21 (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, melayangkan protes terhadap pihak yang menyebarkan isu berkas perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah P21. Ia meminta Polda Metro Jaya untuk menertibkan pihak yang menyebarkan isu tersebut.

Khozinudin menegaskan, pengumuman penanganan perkara ijazah Jokowi hanya dimiliki Polda Metro Jaya. Namun, ia menyayangkan ada pihak yang menyebarkan isu perkara ijazah palsu Jokowi telah naik ke penyidikan.

“Tapi sayangnya, justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain yang kami protes jelas. Karena tidak ada kewenangan orang-orang itu menyatakan berkas apa, dokumen apa, karena itu semuanya kewenangan dari polisi,” ujar Khozinudin saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026).

Kendati isu liar telah menyebar, Khozinudin menduga, informasi penanganan perkara ijazah palsu Jokowi telah mendapat persetujuan dari penyidik. Apalagi, kata dia, hanya penyidik yang bisa mengakses barang bukti.

“Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa. Padahal itu melanggar. Pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu,” terang Khozinudin.

“Maka saya justru protes, sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor, kalau itu benar. Kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini sederhana saja melawan hukum,” imbuhnya.

 

Berita Terkait
Tim Hukum Troya Sebut Peluang Kasus Roy Suryo Cs P21 Kecil
Polda Metro Respons Roy Suryo Minta Kasusnya Dihentikan: Baca Aturannya!
Kubu Roy Suryo Ajukan Sengketa Informasi untuk Buka 709 Dokumen Kasus Ijazah Jokowi
Refly Harun Sebut Status Tersangka Roy Suryo-Tifa Tak Sah, Pelimpahan Molor 85 Hari
Kejati Jakarta Masih Dalami Berkas Roy Suryo Cs Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Jokowi Kembali Digugat ke PN Solo, Roy Suryo Cs Siap Membersamai Penggugat
