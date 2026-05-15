Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Bakal Umumkan Status Perkara Ijazah Jokowi, Roy Suryo: P21 Bukan Akhir!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |20:44 WIB
Polisi Bakal Umumkan Status Perkara Ijazah Jokowi, Roy Suryo: P21 Bukan Akhir!
Roy Suryo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut akan segera mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Roy menegaskan, bahwa penetapan status P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa bukanlah akhir dari proses hukum. Ia menyebut tim kuasa hukumnya masih terus menggugat substansi maupun prosedur penanganan perkara tersebut.

"Saya ingin menantang juga omongan-omongan yang mengatakan minggu depan sudah P21," kata Roy dalam konferensi pers tim hukum Tifa and Roy's Advocate (TROYA) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Roy mengaku menghormati pernyataan Polda Metro Jaya terkait perkembangan perkara tersebut. Namun, ia menilai status P21 tidak otomatis menjadi penentu akhir dari proses hukum yang berjalan.

“Tapi nggak apa-apa kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal atau tukang prediksi. Tapi apa yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Roy menjelaskan timnya tetap fokus pada pembuktian yang mereka sebut berbasis konsep 3C, yakni Clean Document, Clear Procedures, dan Credible Witnesses.

Menurut Roy, konsep tersebut digunakan untuk mengkritisi dokumen, prosedur, hingga saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218194//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-lPMC_large.jpg
Polisi Segera Tentukan Nasib Roy Suryo Cs dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218056//jokowi-7Z5m_large.jpg
Berkas Roy Suryo Cs Dilimpahkan, Kubu Jokowi: Pak Kajari Saya Minta Tolong Segera Dipelajari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217939//bonatua_silalahi-5Iyx_large.jpg
Gugatan Ijazah Jokowi Ditolak PTUN, Bonatua: Saya Kecewa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217791//kabid_humas_polda_metro_jaya-wNjL_large.jpg
Polda Metro Respons Roy Suryo Minta Kasusnya Dihentikan: Baca Aturannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217299//roy_suryo-eWVp_large.jpg
Kubu Roy Suryo Ajukan Sengketa Informasi untuk Buka 709 Dokumen Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217296//roy_suryo-WNyc_large.jpg
Roy Suryo Beberkan Sederet Kejanggalan Skripsi Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement