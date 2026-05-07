HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kembali Digugat ke PN Solo, Roy Suryo Cs Siap Membersamai Penggugat

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |17:12 WIB
Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin (Foto: Felldy Utama/ Okezone)
JAKARTA - Kubu Roy Suryo Cs buka suara ihwal adanya gugatan perdata baru yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, gugatan baru ini diajukan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Pratomo.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menegaskan persoalan ijazah ini bukan sekadar urusan dokumen administratif, melainkan menyangkut legasi sejarah bangsa agar tidak meninggalkan preseden buruk bagi generasi mendatang.

"Jadi kami apresiasi para penggugat yang ada di Solo yang telah mengajukan gugatan. Ini sekaligus mengonfirmasi bahwa urusan ijazah ini bukan hanya urusan Roy Suryo Cs, tapi urusan segenap anak bangsa yang peduli," kata Khozinudin usai mendampingi Roy Suryo wajib lapor di Polda Metro Jaya, Kamis (7/5/2026).

"Kita mengakui bahwa negara kita negara hukum. Forum yang paling tepat untuk, dalam tanda petik, memaksa saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya adalah melalui forum pengadilan," ujarnya.

Meskipun terdapat perbedaan motif latar belakang dengan pihaknya, di mana Sigit Pratomo sebagai penggugat meyakini ijazah tersebut asli namun menuntut Jokowi menunjukkannya di persidangan, Khozinudin berencana ikut membersamai perkara tersebut.

