Roy Suryo Tampilkan Ijazah UGM Istri: Tak Ada Tulisan Gadhaj Adam

JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, Roy Suryo menampilkan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik istrinya, Ismarindiyani Priyanti. Ia menampilkan hal itu untuk membantah adanya tulisan 'Gadhaj Adam'.

Roy menampilkan ijazah ini dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV. Hal itu sekaligus membantah klaim Andi Azwan yang menyebut bahwa tulisan Gadhaj Adam memang ditemukan pada ijazah UGM pada tahun-tahun tertentu.

"Saya menampilkan ijazah, ini pacar saya, mantan pacar, ini istri saya, ijazah asli dari UGM ada embossnya, ada watermarknya, dan tidak ada tulisan Gadhaj Adam. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gadhaj Adamnya," ujar Roy, Selasa (5/5/2026).

Roy juga meminta UGM memberikan penjelasan atas adanya temuan tulisan Gadhaj Adam yang ada pada ijazah Jokowi. Menurutnya, penjelasan dari UGM tidak boleh memvalidasi apa yang telah ditemukan baru-baru ini.

"UGM harus memberikan penjelasan dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Jangan-jangan nanti di-backdate lagi keterangan," tegas Roy.