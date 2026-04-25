HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Kejanggalan Ijazah Rismon Sianipar, Roy Suryo: Bukan Gadjah Mada tapi Gajhaj Adam!

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |20:48 WIB
Bongkar Kejanggalan Ijazah Rismon Sianipar, Roy Suryo: Bukan Gadjah Mada tapi Gajhaj Adam!
Bongkar Kejanggalan Ijazah Rismon Sianipar, Roy Suryo: Bukan Gadjah Mada tapi Gajhaj Adam!
JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menemukan kejanggalan dalam ijazah kelulusan Rismon Sianipar di Universitas Gadjah Mada.

Hal itu terungkap setelah dirinya bersama salah seorang peneliti yang akrab disapa Topi Merah menemukan bahwa tulisan nama universitas pada ijazah tersebut tidak sesuai. Momen itu terjadi saat dirinya diundang dalam Rakyat Bersuara iNews Tv pada Selasa, 21 April 2026 kemarin.

Saat itu data temuan Roy Suryo ditampilkan dalam acara tersebut dan pihak pengacara lawan menduga bahwa pihak televisi telah mencuri data dan menyebarkannya secara ilegal kepada Roy yang juga tersangka kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yaitu bukan di embosnya itu bukan Universitas Gajah Mada tapi Universitas Gajhaj Adam,” ujar Roy dalam konferensi pers di Larazeta Resto Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

“Saya tidak fokus lagi ke apa kesalahan dari itu. Tapi apa? Karena kami berdua, saya dan topi merah itu dianggap mencuri data dan TV tersebut, itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten,”lanjutnya.

Roy Suryo menyebut, bahwa temuan itu diketahuinya saat dokumen tersebut ditampilkan sekitar pukul 20.08 terlihat jelas bahwa nama universitas dalam ijazah Rismon Sianipar adalah “Gajhaj Adam”.

“Karena di menit ke-48 di YouTube tayangan tersebut atau pada jam 8 lebih 3 menit eh sorry jam 8 lebih dari 8 menit ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gajhaj Adam, ada di sini tuh jelas banget. Bahkan setelah full ada juga di YouTube tersebut,” ucap dia.

 

Berita Terkait
Rismon Ajukan RJ Usai 2 Bulan Riset Ulang Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Penelitiannya Kapan?
Rismon Ajukan RJ Usai 2 Bulan Riset Ulang Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Penelitiannya Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206560/viral-Kwjh_large.jpg
Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice, Kubu Roy Suryo: Kehendak Pribadi atau Ada Tekanan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199808/roy_suryo-yATR_large.jpg
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Minta Salinan 709 Dokumen ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196196/viral-RHO6_large.jpg
Roy Suryo Cs Akan Gugat SP3 Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190118/roy_suryo-6AMa_large.jpg
Roy Suryo Kaget Laporan Kasus Ijazah Palsu Ditampilkan Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189990/roy_suryo-D5qj_large.jpg
Roy Suryo Cs Pede Gelar Perkara Khusus Berujung SP3 
