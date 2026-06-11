BMKG Prediksi Kemarau Panjang Landa Sejumlah Wilayah Indonesia, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kemarau panjang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Puncak musim kering ini diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

"Wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang dari normalnya," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Rabu (10/6/2026).

Adapun wilayah yang diprediksi bakal mengalami kemarau panjang adalah Sumatra bagian utara dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta sebagian Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

BMKG juga menyatakan bahwa fenomena El Nino di Indonesia bakal segera aktif dan berlangsung hingga tahun 2027 mendatang.