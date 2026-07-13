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BMKG Catat 10 Daerah dengan Suhu Panas Tertinggi, Makassar Capai 35,5 Derajat Celsius

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |09:28 WIB
BMKG Catat 10 Daerah dengan Suhu Panas Tertinggi, Makassar Capai 35,5 Derajat Celsius
BMKG Catat 10 Daerah dengan Suhu Panas Tertinggi/Okezone
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JAKARTA -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan wilayah dengan suhu maksimum harian tertinggi di Indonesia untuk periode pengamatan 11 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga 12 Juli 2026 pukul 07.00 WIB.

Melansir keterangan BMKG, pada Senin (13/7/2026), berdasarkan pantauan jaringan stasiun meteorologi di seluruh tanah air, Stasiun Meteorologi (Stamet) Sultan Hasanuddin, Makassar, mencatatkan suhu tertinggi mencapai 35,5 derajat Celsius.

Sementara pada posisi kedua diikuti oleh Balai Besar MKG Wilayah I yang berada di Medan dengan suhu maksimal 35,3 derajat Celsius.

Selanjutnya untuk dua wilayah lainnya yakni Stamet Sultan Iskandar Muda di Aceh dan Stamet Mutiara Sis-Al Jufri di Palu menyusul di peringkat berikutnya dengan suhu 34,9 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.

Penggunaan pelindung diri seperti tabir surya, topi, atau payung saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari juga sangat disarankan.

Berikut adalah daftar 10 besar wilayah dengan suhu maksimum harian tertinggi di Indonesia menurut rilis resmi BMKG:

 

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