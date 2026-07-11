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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius
Cuaca cerah di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan pada Sabtu (11/7/2026). 

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celsius. Adapun wilayah lainnya di Jabodetabek diperkirakan memiliki suhu antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 86 persen dengan angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, terutama pada siang hari ketika suhu udara diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius. 

Meski cuaca secara umum cerah berawan, masyarakat juga disarankan tetap memantau informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi cuaca.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Cuaca BMKG cuaca jabodetabek
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