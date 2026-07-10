Sadiah Amir Sussy Ditahan Kasus Penggelapan Dana Perusahaan, Ini Penampakannya!

Sadiah Amir Sussy ditahan kepolisian atas kasus pencurian dan atau penggelapan dana bank di tempatnya bekerja. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Sadiah Amir Sussy ditahan kepolisian atas kasus pencurian dan penggelapan dana perusahaan. Berdasarkan laporan, dana yang ditilep untuk kepentingan pribadi tersebut bernilai fantastis.

Dalam foto yang diterima Okezone, Jumat (10/7/2026), Sadiah tampak mengenakan seragam tahanan warna oranye. Tersangka kejahatan itu hanya bisa menunduk lesu. Dia juga tak berkutik ketika dibawa menuju tahanan kepolisian.

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Sadiah kali ini mendadak lunglai di atas kursi roda saat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Terhadap seseorang yang bernama Sadiah Amir Sussy memang benar saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan kuat telah mencuri/mengambil dana perusahaan," kata Legal Councel MNC Group Chris Taufik dalam keterangan tertulis.

Chris Taufik menegaskan, Sadiah sebelumnya coba mengaburkan persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Untuk itu, MNC Group akan melaporkan Sadiah Amir Sussy atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Saudari Sadiah Amir Sussy bersifat tendensius dan patut diduga sebagai upaya yang bersangkutan untuk mengaburkan masalah sebenarnya yaitu pencurian/pengambilan dana perusahaan, tempat yang bersangkutan bekerja," tutup Chris.

(Fahmi Firdaus )

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