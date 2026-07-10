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Berita Duka, Anggota DPR Rachmat Gobel Meninggal Dunia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |05:57 WIB
Berita Duka, Anggota DPR Rachmat Gobel Meninggal Dunia
Anggota DPR RI Rachmat Gobel.
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JAKARTA – Pengusaha dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai NasDem, Rachmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta. Kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga melalui pengumuman di akun media sosial.

“Dengan penuh keikhlasan dan duka yang mendalam, kami segenap keluarga besar Bapak Rachmat Gobel menyampaikan bahwa orang yang kami cintai telah berpulang ke rahmatullah,” demikian diumumkan di akun Instagram, sebagaimana dilihat Okezone.

“Kami memohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan khilafnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.”

Rachmat Gobel yang berusia 63 tahun meninggalkan seorang istri, serta dua anak beserta cucu.

Almarhum adalah seorang pengusaha generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan Gobel Group.

Selama berkarier di bidang politik, Rachmat Gobel pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pada periode 2019-2024. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjabat dari Oktober 2024 hingga Agustus 2025.

(Rahman Asmardika)

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