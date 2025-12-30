PM Perempuan Pertama Bangladesh, Khaleda Zia Meninggal di Usia 80 Tahun

Mantan PM Bangladesh Khaleda Zia meninggal dunia di usia 80 tahun. (Foto: X)

DHAKA – Perdana Menteri perempuan pertama Bangladesh, Khaleda Zia, meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah menderita sakit berkepanjangan. Kondisinya sempat kritis pada Senin (29/12/2025) dan ia dipasangi alat bantu pernapasan, namun kondisi kesehatannya secara keseluruhan tetap buruk.

Zia menjadi kepala pemerintahan perempuan pertama Bangladesh pada 1991 setelah memimpin partainya meraih kemenangan dalam pemilihan demokratis pertama negara itu dalam 20 tahun.

Meskipun kesehatannya buruk, partainya sebelumnya mengatakan bahwa Zia akan mengikuti pemilihan umum yang diperkirakan diadakan pada Februari, yang pertama sejak revolusi yang menyebabkan penggulingan saingan Zia, Sheikh Hasina.

Politik Bangladesh selama beberapa dekade ditandai oleh perseteruan sengit antara kedua tokoh perempuan tersebut, yang bergantian antara pemerintahan dan oposisi.