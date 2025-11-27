Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran di Permukiman Kumuh Dhaka Hanguskan 1.500 Rumah, Ribuan Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |11:23 WIB
Kebakaran di Permukiman Kumuh Dhaka Hanguskan 1.500 Rumah, Ribuan Orang Kehilangan Tempat Tinggal
Ilustrasi.
A
A
A

DHAKA Kebakaran di permukiman kumuh yang padat di ibu kota Bangladesh telah menghanguskan 1.500 rumah gubuk dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kata pihak berwenang pada Rabu (26/11/2025). Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini.

Api berkobar pada Selasa (25/11/2025) malam di permukiman kumuh Korail, Dhaka, dan berhasil dipadamkan Rabu setelah 16 jam, kata Rashed Bin Khalid, petugas jaga di Departemen Pemadam Kebakaran dan Pertahanan Sipil.

Direktur pemadam kebakaran, Letkol Mohammad Tajul Islam Chowdhury, mengatakan sekitar 1.500 rumah gubuk terbakar atau rusak dalam kebakaran tersebut, sehingga ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Menurut data resmi, sekitar 60.000 keluarga tinggal di permukiman kumuh seluas lebih dari 65 hektare. Permukiman ini terletak di kawasan kelas atas Gulshan dan Banani, Dhaka, dan dikelilingi oleh deretan apartemen serta gedung perkantoran bertingkat tinggi.

Asap tebal menyelimuti area tersebut sementara api melahap rumah-rumah semalaman.

 

