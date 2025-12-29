Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!

Jefry Langi , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |15:22 WIB
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
Sejumlah orang tewas dalam kebakaran panti jompo di Manado, Sulawesi Utara (Foto: Jefry Langi/Okezone)
MANADO – Kebakaran melanda Panti Werdha Damai, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu 28 Desember 2025 malam. Sebanyak 16 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Bid dokkes Polda Sulawesi Utara mendirikan Pos DVI Post Mortem dan Antemortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas dalam kebakaran di panti jompo tersebut, pada Senin (29/12/2025). 

Pendirian pos dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sebagian besar tidak lagi utuh dan tidak dikenali. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah di antaranya kondisi hangus terbakar. Sementara satu korban lainnya masih dalam kondisi utuh.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Hasibuan mengatakan, Tim DVI Bid dokkes Polda Sulawesi Utara melakukan pengambilan sample DNA terhadap jenazah dan sampel pembanding dari pihak keluarga untuk dilakukan identifikasi.

“16 (korban) sudah ada di RS Bhayangkara untuk proses antemortem dan post mortem,” ujarnya.

Hasil tes DNA ini kemudian akan dikirim ke Dokkes Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan identifikasi untuk mengungkap identitas jenazah.

(Arief Setyadi )

      
