Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |09:15 WIB
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
Ilustrasi Kebakaran Pemkot Jaksel
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda ruangan Genset Kantor Pemerintah administrasi Kota Jakarta Selatan pada Minggu (28/12/2025). Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa ini awalnya diketahui oleh warga yang akhirnya melaporkan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Selatan.

"Objek ruangan genset trafo (BUP)," tulis laporan Command Center Damkar Jakarta yang diterima Okezone.

Dari laporan warga tersebut, petugas Gulkarmat Jakarta Selatan tiba di lokasi kejadian sekira pukul 06.26 WIB dan langsung melakukan proses pemadaman.

Operasi pemadam selesai pukul 06.50 WIB dengan pengerahan 28 personel dengan bantuan mobil pemadam kebakaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement