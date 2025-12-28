Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan

JAKARTA - Kebakaran melanda ruangan Genset Kantor Pemerintah administrasi Kota Jakarta Selatan pada Minggu (28/12/2025). Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa ini awalnya diketahui oleh warga yang akhirnya melaporkan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Selatan.

"Objek ruangan genset trafo (BUP)," tulis laporan Command Center Damkar Jakarta yang diterima Okezone.

Dari laporan warga tersebut, petugas Gulkarmat Jakarta Selatan tiba di lokasi kejadian sekira pukul 06.26 WIB dan langsung melakukan proses pemadaman.

Operasi pemadam selesai pukul 06.50 WIB dengan pengerahan 28 personel dengan bantuan mobil pemadam kebakaran.