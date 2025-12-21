Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Kapuk Muara Jakut Lalap 14 Rumah, Diduga Korsleting

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |13:56 WIB
Kebakaran di Kapuk Muara Jakut Lalap 14 Rumah, Diduga Korsleting
Kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 14 rumah semi permanen di Jalan Kapuk Muara Gang Meong, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, hangus dilalap api pada Minggu (21/12/2025). Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik itu menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.

Menurut Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gatot Sulaeman, peristiwa bermula saat seorang warga melihat api yang tiba-tiba membesar. Saat itu warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran di Jakarta Utara.

“Penyebab diduga karena korsleting listrik,” ucap Gatot dalam keterangannya, Minggu.

Gatot menjelaskan, operasi pemadaman dimulai pada pukul 06.01 WIB dan selesai dalam waktu kurang dari dua jam, yakni pukul 08.21 WIB.

 

Telusuri berita news lainnya
